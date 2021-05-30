Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Viki Patel, evlilik teklifinde bulunmasından iki gün sonra Rebecca Chaukria ile nişanlandı.

YÜZÜK GÖLE DÜŞTÜ

Nişan fotoğrafları çekilirken Chaukria’nın parmağındaki yüzük, Cumbria’da İngiltere’nin en büyük gölü Windermere’e düştü.

Bölge sakinleri, büyük hayal kırıklığı yaşayan çifte, dalgıç Angus Hosking’in (21) yardımcı olabileceğini söyledi.

YÜZÜĞÜ ÇAMURLU SUDA 20 DAKİKA BULDU

Su sporları eğitmeni olan Hosking, göl suyunun çamurlu olduğunu belirterek yüzüğü bulabileceğinden emin olmadığını söyledi. Dalgıç, buna rağmen 20 dakika gibi rekor sürede yüzüğü buldu.

Hosking, pırlanta yüzüğü otelde teslim edince Chaukria’nın sevinçten şoka girdiğini söyledi.

Büyük mutluluk yaşayan Patel de dalgıca, “Keşke korona olmasaydı da sana sarılabilseydim” dedi.

Hosking, “Her dalış özeldir ama bu seferki dalış en anlamlısı oldu. Çok zor durumdaydılar ve yardıma ihtiyaçları vardı” diye konuştu.

Genç dalgıç, geçtiğimiz günlerde de gölden bir iPhone telefon çıkarmıştı.

Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı Ordu’da bir genç kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5’inci katında kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, verdiği yanlış cevabın ardından stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın "Evet" cevabını verdi.