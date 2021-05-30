Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Covid-19’dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar kaydedildi.

Cesedi akrabaları atmış

Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Covid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti.

Ganj Nehrinde 71 ceset bulundu

Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 325 bin 972'ye yükseldi Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da son 24 saatte Covid-19'dan 3 bin 460 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 325 bin 972'ye yükseldi.