Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 164 bin 495 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 949 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 216 bin 3’e ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 44 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 46’ya yükseldiğini açıkladı.

6 bin 574 kişi iyileşti

Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 574 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 238 bin 296 olduğunu belirtti.

Yoğun bakım hasa sayısı azaldı

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak bin 61’e geriledi.

Aşı durumu

İtalya'da bugüne kadar 34 milyon 234 bin 814 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 785 bin 375 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'de koronavirüsle mücadelede etkili süreç yönetimi sevindiren sonuçlar vermeye devam ediyor. Bir süredir 8 binin altında seyreden Covid-19 vaka oranları 6 binlere geriledi.

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