Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de seçim belirsizliği sürüyor. Netanyahu'nun tek başına hükümet kuramayacağının neredeyse kesin gözü ile bakılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Aşırı sağcı Yamina Partisi Lideri Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

YEHSH ATİD'LE KOALİSYON KURACAK

Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.

Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.

KOLTUĞU SALLANAN NETANYAHU BENNET'E YÜKLENDİ

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinden Atid'in (Gelecek Var) lideri Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını açıklayan Bennett'i, yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı.

Bennett'in İsrail kamuoyunu yanılttığını ileri süren Netanyahu, Yamina liderinin tek umursadığı şeyin başbakan olmak olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Bennett ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'a bu sabah yaptığı dönüşümlü başbakanlık teklifini yinelerken, Bennett-Lapid önderliğindeki koalisyon hükümetinin İsrail'in güvenliği ve geleceği için tehdit teşkil ettiğini öne sürdü.

Yamina lideri Bennett, bu akşam düzenlediği basın toplantısında Netanyahu liderliğinde sağcı hükümetin kurulması seçeneğinin mümkün olmadığını belirterek, Lapid ile koalisyon kurmak için çalışacağını belirtmişti.

Söz konusu koalisyonun kurulması durumunda ilk 2 yıl Bennett başbakan olacak, sonraki 2 yıl koltuğa Lapid oturacak.

KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU DÖNEMİ BİTİYOR

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

İsrail seçimlerinin resmi sonuçları belli oldu İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

İsrail basını: Netanyahu koltuğunu kaybedebilir İsrail basınında çıkan haberde, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği ve Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedeceği iddia edildi.

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