Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrikalıları salgının 3. dalgası konusunda uyararak bu durumun şiddetinin ne olacağının ve ne kadar süreceğinin bilinmediğini belirtti.

Maske cezası

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, halka açık alanlarda maske takmayanlar hakkında cezai işlem başlatılacak, 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İş yerleri en geç 22.00'de kapanacak

Dini toplantılar dahil kapalı alanlara en fazla 100 kişi bir arada olabilecek, çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak.

Cenaze uyarısı

Ayrıca cenazelere en fazla 100 kişi katılacak, cenaze sonrası toplantılar yapılamayacak.

Yeni seviye tedbirler pazartesi gününden itibaren devreye girecek.

Vaka sayıları

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 4 bin 515 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 1 milyon 659 bin 70'e yükseldi

İtalya'da korona tablosu umut verici Çok yüksek vaka sayılarının yaşandığı İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü

30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'de koronavirüsle mücadelede etkili süreç yönetimi sevindiren sonuçlar vermeye devam ediyor. Bir süredir 8 binin altında seyreden Covid-19 vaka oranları 6 binlere geriledi.