Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

56 yaşındaki Uğur Şahin, kendisi ve eşinin neden geç aşılandığını ilişkin “Almanya’nın kanunları ve şirketin düzenlemeleri gereği, ürettiğimiz aşıyı kendimize yapmamıza bu zamana kadar izin verilmedi. Aşının öncelik listesinin dışına çıkılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor” dedi. Şimdiye kadar 2 milyar doz aşı ürettiklerini belirten Şahin, şunları söyledi: Amacımız 2021’de 1,3 milyar doz üretmek. Bu da ancak 7/24 kesintisiz çalışma ile mümkün.

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğu kadar aşı vermek istediklerini belirterek, her şeyin yolunda gitmesi halinde haziranda 30 milyon doza kadar aşıyı sevk etmek istediklerini kaydetti.