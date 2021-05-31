Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre ülkede son 24 saatte 3 kişi daha protestolarda hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 840 olarak açıklandı.

Raporda 4 bin 409 kişinin gözaltında tutulduğu belirtilirken, 1881 kişi için ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

ETNİK SİLAHLI GRUBUN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Myanmar'ın Kachin eyaletinde varlık gösteren Şan Milletleri Ordusunun (SNA) komutan yardımcısı Sao Khun Kyaw uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

The Irrawaddy gazetesine konuşan SNA sözcüleri, Kyaw'ın 26 Mayıs'ta koruma eşliğinde yolda giderken Myanmar ordusundan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ülkedeki 1988 ayaklanmasının ardından SNA'ya katılan Kyaw, silahlı grubun önemli yöneticilerinden biri olarak görülüyordu.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar ordusu, darbecilere karşı sivillerin cesetlerini kullanıyor Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun, darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesinde öldürdüğü sivillerin cesetlerini, halkı korkutmak ve yıldırmak için koz olarak kullandığı belirtildi.

Myanmar'da darbe yönetiminin protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerin kaybolduğu iddia edildi Myanmar'da ordu yönetiminin, darbe karşıtı protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerinin kaybolduğu ileri sürüldü.