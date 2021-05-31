Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınında yer alan haberlere göre Nashville yakınlarındaki havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Percy Priest Gölü'ne düştü.

UÇAKTAN SAĞ ÇIKAN OLMADI

Yetkililer kaza yapan uçaktaki 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığını ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

CESETLER ARANIYOR

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.

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