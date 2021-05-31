Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak bilinen ve dünyanın gündeminde olan Çin'in Wuhan kentinden çok konuşulacak yeni görüntüler paylaşıldı. Son günlerde Covid-19'un Çin laboratuvarlarında üretildiği iddiaları konuşulurken, yarasalarla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler dikkat çekti.

New York Post’un haberine göre; Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda 2017 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde uzmanlar, hiçbir şekilde önlem almadan yarasaları inceliyor. Yarasaları inceleyen ekibin koruyucu ekipman kullanmadığı görülürken, hayvanlar tarafından ısırıldıkları anlar da kameralara yansıyor.

MASKE VE ELDİVEN KULLANMADILAR

Yarasalar üzerinde çalışma ekibin görüntüleri o dönem Çin devlet televizyonu tarafından yayınlanırken, laboratuvar uzmanlarının eldiven maske kullanmadığı anlar dikkat çekti.

YARASANIN KENDİSİNİ ISIRDIĞINI ANLATTI

Görüntülerde bir Wuhan Viroloji Enstitüsü uzmanı, elinin üzerindeki şişlikleri kameralara göstererek yarasanın kendisini ısırdığını anlatıyor.

Yayınlandığı dönemde de büyük tepki çeken görüntüler sonrası laboratuvar direktörü, bu işin düşünüldüğü kadar tehlikeli olmadığını ve insanların direkt olarak enfekte olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı.

'COVID-19 ÇİN'DE BİR LABORATUVARDA ÜRETİLDİ' İDDİASI

Son olarak yapılan bir araştırmada ise Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü. İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının koronavirüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla "tersine mühendislik" teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

Aynı araştırmada çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Çin'in 'verileri kasıtlı olarak yok ettiği, gizlediği veya değiştirdiği' öne sürülürken, ülkede virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.

TRUMP YİNE 'ÇİN VİRÜSÜ' DEDİ

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimi, koronavirüs konusunda çetin bir tutum izlemiş ve virüsü 'Çin virüsü' olarak adlandırarak pek çok kez virüsün yayılmasında Pekin'i suçlamıştı.

Donald Trump, son iddialar sonrası yazılı açıklama yaparak "En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.

BIDEN, 'COVID-19'UN KÖKENİNİ BULUN' TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, 26 Mayıs'ta istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta Covid-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda değerlendirme istemiş, hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da göz önünde bulundurulmasını istemişti.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.

Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.