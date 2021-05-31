Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Japonya’da Yomiuri Shimbun gazetesi, hükumet yetkililerine dayanarak Tokyo Olimpiyatları için getirilmesi planlanan kuralları açıkladı. Buna göre, aşı olmayanlar ya da Covid testi negatif olmayanlar stadyumlara alınmayacak. Bağırmak, bir şeyler yemek, çak yapmak ve alkollü içki içmek de yasak.

KATILIMCI SAYISINA HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLECEK

Organizatörler, Olimpiyatlara ne kadar taraftar katılacağına haziran ayında karar verecek. Yurt dışından taraftar zaten kabul edilmeyecek. Yurt içinden gelen taraftarlardan ise kurallara uymayanlar geri gönderilecek.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Salgında dördüncü dalgayı yaşayan ülkede Olimpiyat oyunları sebebiyle enfeksiyon vakalarında artış olmamasının planlandığını belirten gazete, taraftarların aşı sertifikası ya da negatif test sonucunu göstererek bir hafta önceden olay yerine alınacağını, maske takacaklarını ve düzenli bir şekilde sağlık kontrollerinden geçirileceğini bildirdi.

Japonya, koronavirüse karşı aşılamada geride kaldı. Ülke, nüfusun sadece yüzde 2,5’ini tamamen aşılamış durumda.

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Olimpiyatların iptali Japonya’ya 17 milyar dolara mal olacak Koronavirüs salgını ile tepetaklak olan dünyada, virüs spor müsabakalarını da vurdu. Dördüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'nın akıbetinin belirsizliği sürerken iptal olması durumunda büyük bir maddi zararın meydana geleceği öğrenildi.