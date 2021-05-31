Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler’de Maria Morgan isimli kadın, kızı Samantha Jenkins’in 19 yaşında ölümüne, çok sakız çiğnemesinin yol açtığını savunuyor.

Ölümden 10 sene sonra Wales Online gazetesine açıklamalarda bulunan Morgan, “Dün gibi hatırlıyorum. Çok yorgundu, elindeki şişeyi bile kaldıramadığını söyledi. Önce bu duruma güneşte uzun süre kalmasının yol açtığını düşündüm. ‘Ölmek böyle bir şey mi?’ dedi ve bir gürültü koptu. Yukarı çıktığımda onun kriz geçirerek yere yığılmış olduğunu gördüm. Cuma hastaneye kaldırdık, pazartesi hastaneden sadece onun gözlükleriyle çıktım” dedi.

ADLİ TABİP İDDİALARI REDDETMEDİ

Yapılan incelemede kızın vücudunda herhangi bir zehir bulunmadı.

Annesi, kızının her gün iki paket sakız satın aldığını ve sürekli sakız çiğnediğini ifade ederken, adli tabip de ölüme çok sakız çiğnemenin yol açtığı iddiasını reddetmedi.

Bir adli tabibin konu hakkında araştırma yaptığı öğrenilirken Morgan, tehlikeye dikkat çekmek için konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.

TikTok videosu çekerken kendisini yaktı Gençler arasında oldukça popüler olan TikTok için, video çekmeye çalışan genç kız alevlerin içinde kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kız yoğun bakımda iyileşmeyi bekliyor.

Fazla sakız çiğnediği için öldü Galler'de 2011'de baş ağrısından şikayet ettikten sonra kriz geçirerek hayatını kaybeden genç kızın sürekli sakız çiğnediği öldüğü iddia edildi