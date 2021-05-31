Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, El-Halil kentinin güneyinde Filistinlilere ait 4 çadırın yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çadırlardan ikisinin yaşam alanı, diğer ikisinin de koyunlar için ağıl olarak kullanıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin makinalarla kendisinin ve ailesinin yaşadığı çadırları yıktığını belirten Fethi Deayişe de "Biz 25 yıldır burada oturuyoruz. Bir sabah gözümüzü açtık, iki çadırı yıkmak için buldozer getirdiklerini gördük." dedi.

12 KİŞİLİK AİLE SOKAKTA KALDI

Ailesinin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını aktaran Deayişe, yaşadıkları çadırların yıkılması nedeniyle 12 kişilik ailenin sokakta kaldığını ifade etti.

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kaddis beldesi sakinlerinden gazeteci Mustafa el-Havvaca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin beldede 5 eve yıkım tebligatı ulaştırdığını söyledi.

Yıkım tebligatı gönderilen Muaz Surur ise yaklaşık 200 metrekarelik evinin, inşaat izni olan B bölgesinde bulunmasına rağmen böyle bir tebligat aldıklarını belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'de başlattığı saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazzeli babadan geriye boynu bükük üç yetim kaldı İsrail saldırıları sırasında kızlarını teskin etmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Gazzeli bir baba yine o hava saldırılarında öldürülmüştü. Görenleri duygulandıran o babadan geriye çektikleri acının şokunu yaşayan bir eş ve boynu bükük üç yetim kaldı.

İsrail, Gazze'de 20 bin evi yıktı Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in verdiği maddi hasara yönelik açıklamalarda bulundu.