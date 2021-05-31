Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.

Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.

Fiyatı en fazla artan ürün domates oldu Nisan’da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 24,91 artışla domates oldu.

İthalat yasağı dönüşümü vurdu! Hurda plastik ve etilen polimer atık ithalatındaki yasağın kaldırılmasını talep eden geri dönüşüm sektörü temsilcileri, yasağın devlet teşvikiyle kurulan tesislerin kapanmasına neden olacağını belirtiyor. 139 milyon dolarlık atık ithalatı yerine bundan sonra orijinal ham madde ithalatına 1,5 milyar dolar ödeneceği ifade ediliyor.