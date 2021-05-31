Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 bin 977 korona virüs testi yapıldığı ve bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 217 bin 821’e ulaştığı kaydedildi.

82 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 128’e yükseldiğini açıkladı.

6 bin 358 kişinin iyileşti

Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 358 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 233 bin 674 olduğunu belirtti.

Yoğun bakım durumu

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 33’e geriledi.

Aşı durumu

İtalya'da bugüne kadar 34 milyon 631 bin 219 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 942 bin 769 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.