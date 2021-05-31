Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 74’üncü Dünya Sağlık Asamblesi'nin son günüde yaptığı açıklamada, üye ülkeler tarafından öngörülen kapsamlı reformların bir parçası olarak pandemiye hazırlığı artırma amaçlı uluslararası bir anlaşma konulu müzakereleri bu yıl başlatma çağrısında bulundu.

Pandemiye hazırlıklı olma konusunda bir antlaşma önerisidir

Ghebreyesus, "Hem DSÖ'nün hem de küresel sağlık güvenliğini güçlendirmek için en çok yapacağına inandığım tek tavsiye, pandemiye hazırlıklı olma ve müdahale konusunda bir antlaşma önerisidir. Bu fikrin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

29 Kasım'dan itibaren bir araya gelecekler

DSÖ'nün 194 üye ülkesinden sağlık bakanları, hem DSÖ'nün hem de ülkelerin yeni virüsleri içerme kapasitesini güçlendirmek için bağımsız uzmanlar tarafından yapılan reformlar için tavsiyeleri incelemeye karar verdi. Bakanlar, pandemi antlaşması müzakerelerini başlatıp başlatmamaya karar vermek için 29 Kasım'dan itibaren bir araya gelecekler.

Aşılılara da 14 gün karantina şartı Sağlık Bakanlığı, iki doz aşıyı yaptıranların da temaslı olması hâlinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Aşılama ile ilgili açıklama

Vakaların ve ölümlerin küresel olarak azalmaya devam etmesinden çok memnunuz, ancak herhangi bir ülke için tehlikenin geçtiğini düşünmek muazzam bir hata olur diyen Ghebreyesus, Eylül ayı sonuna kadar tüm ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'unu ve yıl sonuna kadar ise en az yüzde 30'unu Covid-19’a karşı aşılamaları çağrısında bulundu.

DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısının, DSÖ'nün teyit ettiği 3,4 milyondan 2 ila 3 kat daha fazla olabileceğini bildirdi.