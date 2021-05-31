Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kırsalında yer alan Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler, kendilerini protesto eden sivil halkı kurşunladı. Gelen ilk bilgilere göre kişinin yaralandığı öğrenildi. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.



EYLEM YAPANLARI KURŞUNLAYARAK DAĞITMAK İSTEDİLER

Münbiç’te yaşayan sivil halk, terör örgütü PKK/YPG’nin sivilleri ve çocukları zorla silah altına almasını protesto etmek için bir araya geldi. Eylemler sebebiyle şehirdeki tüm dükkanlar kapatıldı. Terör örgütüne karşı bir araya gelen kabalığı dağıtmak için bir grup PKK/YPG’li sivillerin üzerine doğru ateş açtı ve 4 sivili yaraladı.



YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yerel kaynaklar, yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktarırken, öğle saatlerinde başlayan protestoların geç saatlere kadar devam ettiğini ifade etti.



Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinin güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alıyor.





