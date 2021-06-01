Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının pençesinde olan ve günde ortalama 150 bin yeni vaka sayısı bildiren Hindistan'da kara mantar kabusu yaşanıyor. Ülkede 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan kara mantar enfeksiyonu, başka ülkelerde de kendisini göstermeye başladı.

IRAK'TA İLK ÖLÜM VAKASI

Irak'ta ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu tespit edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Uzmanlar, kara mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek, hastalığın Covid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

BANGLADEŞ DE İLK CAN KAYBINI BİLDİRDİ

Bangladeş, komşusu Hindistan'da görülen enfeksiyonunun neden olduğu ilk can kaybını bildirdi. 65 yaşındaki bir hastanın mukormikoz olarak bilinen mantardan enfekte olduğunu doğrulanırken, üç gün önce ölen hastanın yapılan tıbbi muayeneler sonucunda siyah mantarla enfekte olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden hastanın, Covid-19 tedavisini tamamladıktan sonra şeker hastalığı ve böbrek sorunları dahil yaşlılık komplikasyonları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

MISIR'DA DA KENDİSİ GÖSTERDİ

Mukromikoz (kara mantar) hastalığı Mısır'da da ortaya çıktı. Mısırlı uzmanlar, ülkede görülen vakaların çok az olduğunu kaydederken vaka sayısına olduğuna dair net bir sayı paylaşılmadı. Bazı vakaların tedavi edildiği bildirildi.

10 BİN ENFEKTE, 200'DEN FAZLA ÖLÜM

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu kara mantar hastalığı nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Covid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

KARA MANTAR NEDİR? SİYAH MANTAR BELİRTİLERİ

Kara mantar, beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkiliyor. Kanser hastaları veya Covid-19'a yakalanmış kişilerde tehlikeli olabilen kara mantar, daha çok bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan kişilerde etkili oluyor.

Kara mantarın belirtileri arasında yüzde şişlik oluşması ve siyah lezyonlar yer alıyor. Bazı kaynaklarda ise göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği söyleniyor.

Erken teşhisin oldukça önemli olduğusiyah mantarda tanı konduktan hemen sonra hastanede tedaviye başlanmalıdır. Öncelikle altta yatan hastalığın kontrol altına alınması önemlidir. Cerrahi operasyonla hastalıktan kurtulma ihtimali yüksektir.

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