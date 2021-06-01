Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya'da hükümete karşı düzenlenen protestolar 28 Nisan'dan bu yana tüm şiddetiyle sürüyor. 1 Mayıs’tan itibaren Başkan Ivan Duque’nin talebiyle büyük kentlerde askerin de sokağa inmesiyle farklı bir boyut alan eylemlerde kayıpların sayısı artıyor.

ŞİMDİYE KADAR 48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiya Ombudsman Ofisinin 33 günü tamamlayan gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 48 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 20'sinin ölümü protestolarla doğrudan bağlantılı gerçekleşti.

Ülkede bağımsız STK'lerin verilerine göre ise ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, protestoların azalmakla beraber halihazırda devam ettiği Kolombiya'da, başkent Bogota'da öğrenciler barışçıl gösteriler düzenledi.

ÖLÜ SAYISI, CALİ'DE 13, BOGOTA'DA 185, MEDELLİN'DE 16

Protestoların birinci ayını tamamlaması nedeniyle 28 Mayıs'ta ülke genelinde sokaklara çıkan binlerce kişinin hükümet karşıtı protestosunda Cali'deki olaylarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, Bogota'da 185 ve Medellin'de 16 kişi yaralanmıştı.

Eylemci gruplardan bazılarının bankalar, otobüs durakları ve iş yerlerine zarar vermesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından askerler, kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor Kolombiya'da, Nisan'da başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülkenin çeşitli şehirletrinde devam ediyor.

Kolombiya'da tansiyon düşmüyor Vergi reformu protestolarının yankıları sürmeye devam ediyor. Her geçen gün bilançonun arttığı protestolarda, halk bugün bir kez daha sokaklara çıktı.

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