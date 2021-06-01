Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 127 bin 510 vaka, son 52 günün en düşük vaka sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 175 bin 44'e çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 795 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 331 bin 895'e ulaştı.

VAKA VE ÖLÜM SAYISI AYNI HIZLA AZALMIYOR

Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da koronadan ölenlerin cesetleri nehre atılıyor Hindistan'da korona salgını nedeni ile ölenlerin cesetleri nehre atılıyor

VAKA SAYISI 52 GÜN SONRA 130 BİNİN ALTINDA

Vaka sayısı son 24 saatte 9 Nisan'dan bu yana ilk kez 130 binin altına indi.

18 Mayıs'ta 4 bin 500'ün üzerine kadar çıkan günlük can kayıpları ise nispeten azalarak 27 Nisan'dan bu yana ilk kez 3 binin altına düştü.

Pozitif vaka oranının yüzde 9, iyileşme oranının ise yüzde 92,1 olduğu ülkede halen 1 milyon 895 bin 506 hastanın tedavisi sürüyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun iki katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.