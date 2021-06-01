Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de bu kez de ilk kez bir insanda kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi.

İLK İNSAN ENFEKSİYONU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir adamın kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi. Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi.

NASIL BULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Zhenjiang kentinde yaşayan hastanın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakası daha önce bildirilmemişti.

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