Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni planına göre, ilk tespit edilen varyant olan İngiliz varyantının (B.1.1.7) Yunan alfabesinin ilk harfi Alpha ile adlandırılacağı açıklanırken, Güney Afrika'nın varyantı 'Covid Beta', Brezilya varyantı 'Covid Gamma', Hindistan varyantının da 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde görülme sıklığı artan Hindistan varyantını 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirildi.

DSÖ'nün Covid-19 direktörü Maria Van Kerkhove, değişikliğin kamuoyunda yer alan tartışmaya yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

‘HİÇBİR ÜLKE DAMGALANMAMALI’

Geçen ay Hindistan hükümeti, B.1.617.2 COVID-19 mutasyonunun “Hindistan Varyantı” olarak adlandırılmasını eleştirmişti.

Kerkhove, Varyantları tespit etmek ve bildirmek için hiçbir ülke damgalanmamalıdır” derken, 'Etiketler basit, söylemesi ve hatırlaması kolay. Geniş bir istişare ve çeşitli potansiyel sistemlerin gözden geçirilmesinden sonra seçilen bir sistem olan Yunan alfabesine dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Kerkhove, varyantların Yunan alfabesiyle nitelenmelerinin 'Mevcut bilimsel isimlerin yerini almayacaklarını' da sözlerine ekledi.

HİNT VARYANTI İKİ KOLA AYRILDI

DSÖ, yeni sınıflandırma sistemini 'Endişe verici Varyantlar’ olarak nitelendirdiği dört varyant için geçerli olduğunu bildirirken Hindistan varyantı B.1.617’nin iki kola ayrıldığı B.1.617.1’e Kappa, B.1.617.2’nin ise Delta olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

YUNAN ALFABESİ BİTERSE YENİ SİSTEME GEÇECEK

Eğer gelecekte 24’ten fazla varyant tanımlanırsa ve tüm Yunanca harfler kullanılmış olursa, DSÖ yeni bir adlandırma sistemine karar verecek.

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1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

50 kişide görüldü! İngiliz varyantı Fransa'da mutasyon geçirdi! Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonu olan İngiliz varyantının Fransa'da tekrar bir mutasyon geçirdiği ve 50 kişide görüldüğü açıklandı. Yeni varyanta ise Bourdeaux varyantı ismi verildi.

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