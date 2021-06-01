Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Brezilya'nın Sao Paulo'da Çin menşeili Sinovac'ın ürettiği Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısı ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Sao Paulo'da ufak bir kasaba olan Serrana'da halkın yüzde 75'ine CoronaVac aşısı uygulandı. Çevre kasabalarda vaka sayıları hızla artarken Serrana kasabasında aşılamadan 5 hafta sonra koronavirüs sebebi ile ölümler yüzde 95 oranında azaldı.

14 GÜNDE KOVİD-19'A BAĞLI ÖLÜMLERİ "0"A İNDİRDİ

Bilim insanları semptom gösteren vaka sayısının yüzde 80 ve hastaneye yatış oranının da yüzde 86 oranında azaldığını doğruladı. Bilim insanları Serranalıların yüzde 75’inin tamamen aşılandığını ve hedef yetişkin nüfusun da yüzde 95’inin aşı olduğunu açıkladı. Gerçek verilerle ve gerçek zamanlı olarak yapılan araştırmada aşının herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken aşı olduktan 14 gün sonra Kovid-19’a bağlı ölümlerin de sıfıra indiği duyuruldu.

SALGINI KONTROL ALTINA ALMAK AŞIYLA MÜMKÜN

Sao Paulo şehrinden 315 kilometre uzaklıktaki Serrana’da araştırma yapıldığı sırada P1 varyantının yaygın olduğu belirtilirken Butantan Enstitüsü’nün Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, “Salgını aşı ile kontrol altına almanın mümkün olduğunu gösterdik. Ayrıca çocuklarda da Covid-19 oranı düştü. Bu da okulları açmak için çocuklara aşı yapmamızın gerekli olmadığını gösteriyor” dedi.

Aşı araştırmaları ile verilerini şeffaflıkla paylaşmadığı için eleştirilen ve test sonuçlarında farklı ve çelişkili sonuçlar açıkladığı için tartışma konusu olan Sinovac’ın CoronaVac isimli aşısının işe yaradığını yazan Bloomberg, bu aşının Hong Kong’tan Peru’ya birçok ülkede kullanıldığını şu ana kadar 600 milyondan fazla doz aşının dağıtıldığını hatırlattı.

Dikkat çeken araştırma: Sinovac aşısı ölümcül vakalara karşı daha etkili Uruguay'da yapılan bir araştırmada Sinovac aşısının koronavirüs sebebi ile ölümleri BioNTech aşısına göre daha fazla engellediği tespit edildi.

URUGUAY'DA SİNOVAC BİONTECH KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI

Geçtiğimiz günlerde Uruguay'da yapılan bir araştırmada Sinovac aşısının koronavirüs sebebi ile ölümleri BioNTech aşısına göre daha fazla engellediği tespit edildi.

Uruguaylı uzmanların araştırmasına göre BioNTech/Pfizer aşısı, koronavirüsün bulaşmasına ve hastaneye yatışlara karşı ise daha iyi koruma sağlıyor. Buna göre BioNTech/Pfizer aşısı virüs bulaşma riskini yüzde 75 oranında, CoronaVac da yüzde 57 oranında azaltıyor. Yoğun bakıma alınma riskini ise Çin aşısı yüzde 95, BioNTech/Pfizer ise yüzde 99 oranında düşürüyor.

Araştırma çerçevesinde CoronaVac'la aşılanan 712 bin 716 kişiden 5 bin 360 kişiye virüs bulaşırken yoğun bakıma kaldırılan 19 kişiden 6'sı da hayatını kaybetti. Araştırmada, BioNTech/Pfizer'le aşılanan 149 bin 329 kişiden 691 kişiye virüs bulaştığı, bir kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, 8 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. BioNTech'le aşılanmasına rağmen hayatını kaybeden kişilerin 80'li yaşlarda olduğunu vurgulandı.

CORONAVAC İLE İLGİLİ DAHA AZ VERİ VAR

Öte yandan CoronaVac aşısına ilişkin daha az sayıda güvenilir ve bağımsız veri var. Buna karşın mRNA bazlı BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi aşılarla ilgili şimdiye kadar çok sayıda araştırma yapıldı. İsrail'de yapılan ve sonuçları mayıs başında The Lancet adlı bilim dergisinde yayımlanan dev araştırmaya göre aşının ölümleri yüzde 97 oranında azalttığı tespit edilmişti. Araştırmada 5 milyon kişiden toplanan veriler incelenmişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Sinovac'ın Avrupa'da kullanım izni almak için yaptığı başvuruyu mayıs ayında değerlendirmeye başlamıştı.