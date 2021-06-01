Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Utah eyaletinde ismi sadece Hailey olarak açıklanan kadın, TikTok’ta yayımlanan video sonrası sosyal medyanın kahramanı oldu.

Görüntülerde dev bir ayı, Hailey’in bahçe duvarına tırmanıyor, kadının köpekleri de ayıya doğru havlamaya başlıyor. Duvardaki küçük ayı köpeklerden korkarak kaybolurken büyük ayı önce büyük köpeği kovuyor, ardından küçüğünü yakalamaya teşebbüs ediyor. İşte bu anda kadın hiç tereddüt etmeden ayıya müdahale ederek köpeğini kurtarıyor, ayıyı da duvarın diğer tarafına düşürüyor.

Kadın daha sonra tüm köpeklerinin iyi olduğunu kontrol edip en küçüğünü kucağına alarak evin içine kaçıyor. Görüntüde ayının daha sonra tekrar duvara çıktığı görülüyor. Çoğu kullanıcı, kadının cesaretini öven ve kahraman olduğunu ifade eden yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı ise mesajında, “Yaptığı pek akıl kârı değildi. Olay korkunç bir şekilde sonuçlanabilirdi. Neyse ki korktuğum gibi olmadı” ifadesini kullandı.