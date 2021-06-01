Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bugün, Sinovac-CoronaVac aşısının, güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra DSÖ acil kullanım listesine alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Sinovac'ın kalitesi kesinleşti

Ghebreyesus, Sinovac aşısının iki doz uygulanmasının ardından "kalitesinin kesinleştiğini" vurguladı.

Maliyeti uygun

Sinovac aşısının kolayca depolanması nedeniyle maliyetinin de uygun olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, örgütün böylelikle 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini aktardı.

1 Haziran 2021 koronavirüs vaka sayısı belli oldu Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Aşı onayı

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs tarihleri arasını kapsayan illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını tablo ile açıkladı.