Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury’de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Bu esnada bahçedeki dört köpek, ayılara doğru koşup havlamaya başladı. Anne ayı, yavrularını korumak için köpeklerden birine pençe attı. Olayı gören evin sahibesi Hailey Morinico koşarak dışarı çıktı. Cesur kadın, duvarın üzerinde yürüyen ayıyı elleriyle aşağı doğru itti. Morinico köpekleriyle evine girerken ayılar uzaklaştı.

AYILARIN NÜFUSU 3'E KATLANDI

Öte yandan yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade etti. Eyalette son yirmi yılda ayı nüfusunun 10 binden 30 bine kadar yükseldiğini söyleyen yetkililer "Özellikle anne ayılardan uzak durun. Yavrularını korumak için her şeyi yapabilirler" ikazında bulundu.

Nadir görülen vahşi hayvan ilçe merkezine indi Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Cesur köpek! Vahşi hayvanları eve yaklaştırmıyor Güney Afrika’da Kruger Milli Parkı yakınında bir evde yaşayan William Davis (28), sığır sürüsüne çobanlık yapmak üzere geçtiğimiz senelerde collie-cross cinsi bir köpek satın aldı. Cesareti ve enerjisiyle dikkat çeken Jasper isimli köpek, sadece sığırları değil evi de tam korumaya aldı.