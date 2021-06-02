Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas tarafından yayınlanan yazılı bildiriye göre, 2019 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ve insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin Meksika’ya sınır dışı edilmesine neden olan "Göçmen Koruma Protokolleri" programının sona erdirildiği açıklandı.

Bakan Mayorkas, düzenlemeyi olduğu gibi bırakmanın veya üzerinde değişiklik yapmanın Joe Biden yönetiminin vizyonu ve değerleri ile tutarlı olmayacağını kaydetti.

Bildiride, sığınma başvuruları reddedilerek Meksika’ya sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayılarının fazlalığı ve düzensiz göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları barınma, geçim ve güvenlik sorunlarına da dikkat çekildi.

'OLDUKÇA CİDDİ BİR HATA'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi John Kato, kararı "oldukça ciddi bir hata" olarak değerlendirirken, Biden yönetiminin "ülke güvenliğini ikinci plana atarak sağduyulu sınır politikalarını gevşettiği" değerlendirmesinde bulundu.

2019 BAŞINDA UYGULAMAYA KONMUŞTU

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

BİDEN, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığı döneminde seçildiği takdirde "Meksika’da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler Meksika'da sınırdaki tehlikeli bölgelerde toplanıyor ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı bildirildi.

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğu belirtildi Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden 2 bininin ailesi, yakınlarının Meksika'da kaybolduğunu bildirdi.