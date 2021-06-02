Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da ABD ile gerçekleştirdikleri ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN İRAN'A KARŞI BU KADAR YENİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca kez müzakere talebinde bulunduğunu ve bu amaçla Japonya Başbakanı'nı gönderdiğini belirten Ruhani, "ABD'nin tarihte İran'a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum. Viyana'daki müzakereler iyi ilerliyorsa bu sabrettiğimiz içindir. ABD ile temel meselenin çözüldüğünü görüyoruz. Trump, onlarca kez müzakere talebinde bulundu." dedi.

Ruhani: Nihai anlaşmaya kadar müzakereleri sürdüreceğiz İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'daki nükleer müzakerelerin nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini açııkladı.

RUHANİ'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Ruhani, devrimin en önemli kazanımlarından birinin sandık olduğunu vurguladı.

Ruhani, "Seçimler ve sandıklar, en önemli meselemizdir. Bazıları referandum kelimesinden hoşlanmıyor ancak rejimimiz referandum ile başladı. İran İslam Cumhuriyeti rejimi referandum ile onaylandı." diye konuştu.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 kişi adaylık izni aldı İran'da 18 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı bildirildi.