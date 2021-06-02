Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Kaiser isimli polis köpeği, bakıcısı polis memuru Mark Woolcott’la birlikte Londra’nın güneyindeki Orpington’da bir şüpheliyi takip ediyordu.

Şüpheliyi yakalayan Kaiser, başının üstünden dört kez ve gözünün altından bir kez bıçaklandı.

Köpek, aldığı yaralara rağmen, ekipler tarafından gözaltına alınıncaya kadar şüpheliyi bırakmadı.

KAHRAMAN KÖPEK MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Olay sonrası hemen veterinere götürülen köpeğin kafasına dikişler atıldı.

Geceyi müşahede altında geçiren köpeğin tamamen iyileşmesi, bıçak yaralarının kalıcı bir hasar bırakmaması bekleniyor.

Polis yetkilisi Emma Richards da cesaretini ve kararlığını övdüğü Kaiser’in hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİNİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

43 yaşındaki erkek şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığı sanılıyor. Richards, "Saldırgana halen ihtiyaç duyduğu tedavi uygulanıyor. Hakkında herhangi bir cezai suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği henüz belli değil" dedi.

Suç örgütü, polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti Kolombiya’da suç örgütü Clan del Golfo, “Sombra” adlı narkotik köpeğinin başına yaklaşık 70 bin dolar para ödülü koydu.

Polis köpeğini öldürmeye 26 ay hapis Kanada'nın Edmonton kentinde geçen yıl bir polis köpeğini bıçaklayarak öldüren Kanadalı, 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.