Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Imperial College London kurumundaki bilim adamları, her gün çeşitli miktarlarda alkollü içki içen, ileri orta yaş grubundaki 10.000 kişinin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) sonuçlarını inceledi.

ALKOL İÇİN 'GÜVENLİ' MİKTAR YOK

Araştırmada alkol alımının beyinde daha az gri madde, karaciğerde daha fazla yağ ve kalbin sol ventrikülünde daha büyük kütle ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Beyin küçülmesi Alzheimer hastalığına, karaciğer yağı karaciğer hastalığına yol açıyor. Bilim adamları, günlük alkol tüketimiyle ilgili olarak “güvenli” olarak belirtilebilecek bir eşik olmadığını, alkolün azının da sağlık için zararlı olduğunu tespit ettiler.

Imperial'deki Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Paul Elliott, hükumet tarafından alkol tüketimi konusunda “güvenli” olarak belirtilen rakamın düzeltilmesini istediklerini ifade etti.

ALKOLÜN ZARARLARINI NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEKTE

eLife dergisinde yayımlanan araştırma raporunun yazarlarından Profesör Paul Matthews de "Bu çalışma, ölçülü tüketildiğinde bile alkolün zararlı etkilerini net bir şekilde göstermektedir” ifadesini kullandı.