Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden anlaşmaya imza atması ile sona eren operasyonlarda verdikleri şehit sayısının 2900 olduğunu açıkladı.

Daha önce 2 bin 895 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 900'e ulaştığı ifade edildi.

14 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

Azerbaycan'dan Ermenistan askerinin ölümüne ilişkin açıklama Bir Ermeni askerinin ölümüne ilişkin Azerbaycan'ın suçlanması üzerine, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ, ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Azerbaycan tatbikatta SİHA'ları kullandı Azerbaycan ordusu gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları kullandı.

Azerbaycan ordusundan 15 bin askerle tatbikat Azerbaycan ordusunun bu tatbikatında, 15 bin askerin yanı sıra yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları da yer alıyor.