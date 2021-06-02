Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li politikacılar her ne kadar İsrail'i kollamaya çalışsa da halkı gerçekleri gördü. Ülkede Harvard-Harris tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcılara Ortadoğu'daki şiddetten daha çok İsrail'in mi yoksa Hamas'ın mı sorumlu olduğu soruldu. 1945 kişinin katıldığı anketin sonuçları şöyle:

- 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 60'ı bölgedeki şiddetten İsrail'in sorumlu tuttu, yüzde 40'ı Hamas'ı gösterdi.

- 35-49 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 51'i Hamas'ı suçlarken yüzde 49'u bölgedeki gerginlikten İsrail'in sorumlu olduğuna işaret etti.

- Çoğunun beyaz katılımcı olduğu 50 yaş ve üzeri gruptakilerin ise yüzde 70'den fazlası Hamas'ı mesul tuttu.

- Etnik bazda ise siyahi katılımcıların yüzde 62'sinin, Latin kökenli katılımcıların da yüzde 55'nin 11 gün süren çatışmalardan İsrail'i sorumlu tuttuğu görüldü.

- Katılımcıların ortalaması alındığında yüzde 60'ı Hamas'ı, yüzde 40'nın da İsrail'i suçladı. Uzmanlar, ABD'de her 5 kişiden 2'sinin İsrail'i suçlamasını dikkat çeken bir kamuoyu algısı değişimi olarak değerlendirdi.

"SORUDA ALGI VAR"

Öte yandan Adalet Demokratları adlı sivil toplum örgütünün kurucusu Kyle Kulinski, anketteki sorunun önyargılı şekilde İsrail'in lehine bir soru olduğuna işaret etti. Kulinski, soruda İsrail'in karşısına Hamas yerine Filistin'in konulması hâlinde Filistinlilere desteğin yarı yarıya çıkabileceği tahmininde bulundu. Kulinski "Sonsuz propagandaya rağmen anlatıya olan hâkimiyet bu kadar kayıyorsa, gerçekten Amerikan kamuoyunun yüzde 60'ı Filistin, yüzde 40'ı İsrail yanlısı olması için çok uzun sürmeyecek" dedi.

"YAŞLI NÜFUS GERÇEKLERİ GÖREMİYOR"

Bütün dünyanın ve ABD'deki genç nüfusun İsrail-Filistin sorunundaki gerçeklerin farkında olduğunu kaydeden Kulinski "Bölgedeki gerçekleri görmeyen tek kesim ABD'deki müesses nizam ve yaşlı nüfus" değerlendirmesinde bulundu.



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