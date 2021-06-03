Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de enfeksiyondan ölümler pazar günü altı, pazartesi günü de birdi. Bu, yazdan bu yana Covid-19’dan ölüm meydana gelmeyen tek bir günü bile olmayan ülkede bir dönüm noktası. On ay aradan sonra ülkede dün Covid-19’dan sıfır ölüm gerçekleşti.

Yeni vaka sayılarının geçen salı 2.439 iken yüzde 30 artışla 3.165’e yükselmesi, Hindistan varyantının ülkede salgında üçüncü dalganın başlayacağı yorumlarına yol açsa da King's College London kurumunda bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Tim Spector “Hemen hemen tüm vakalar 50 yaşının altında ya da aşılanmamış kişilerde görüldü. Aşı işe yarıyor” açıklamasında bulundu.

ABD'DE DE AŞILAMA İŞE YARADI

ABD'de ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı. Aşılama, ülkede sonbaharda binlerle ifade edilen virüsten ölümleri yüzlere düşürdü.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.