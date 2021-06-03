Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele dünya çapında hız kesmeden sürüyor. Etkili tedavi yöntemleri, aşılama insanlığı hastalığa karşı galip getirmeye devam ediyor. Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 150 milyon 80 bin 582’si iyileşti.

ABD'de 27 milyon 986 bin 511, Hindistan'da 26 milyon 390 bin 584 ve Brezilya'da 15 milyon 168 bin 330 kişi virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE SAYI 5 MİLYON 131 BİN 453'E YÜKSELDİ

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 131 bin 453 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 702 bin 599’a, İngiltere’de 4 milyon 293 bin 977’ye, İtalya’da 3 milyon 886 bin 867’ye, Almanya’da 3 milyon 518 bin 600’e, İspanya’da 3 milyon 460 bin 447’ye, Arjantin’de 3 milyon 409 bin 316’ya, Kolombiya’da 3 milyon 218 bin 620’ye, Polonya’da 2 milyon 641 bin 139’a ulaştı.

13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde 13 milyon 643 bin 293 kişi hala Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 430 bin 557'yi bulurken virüs nedeniyle 3 milyon 706 bin 682 kişi hayatını kaybetti.

2 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 112 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 181 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.

DSÖ, koronavirüs varyantlarını Yunan harfleriyle belirtecek Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs varyantlarının isimlerini, ülkeleri damgalamamak adına keşfediliş sırasına göre Yunan harfleriyle belirteceğini açıkladı.