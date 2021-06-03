ABD’nin New York kentinde pazartesi günü yaşanan olayda Çin mahallesi Chinatown’da siyahi Alexander Wright, 55 yaşındaki Asyalı kadını yumrukladı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Asyalı kadının cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Wright’ın ani saldırısına uğruyor.
BAYILAN KADIN BİR DAHA KALKAMADI
Yüzünün ortasına aldığı yumruk darbesi ile önce sersemleyen kadın daha sonra yere yığılıyor.
Bayılan kadına müdahale etmek isteyenleri de engelleyen Wright’ın olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan kadına yardıma koşuyor.
Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
New York Eyalet Meclis Üyesi Yuh-Line Niou’nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede tepki topladı.
Görüntülerin ardından Wright gözaltına alındı. 48 yaşındaki Wright, nefret suçu işlemek ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.
Amerikalı haydut yaşlı kadının burnunu kırdı New York City’nin (NYC) Queens semtinde 75 yaşındaki Asyalı kadın, yoldan geçen bir adamın saldırısına maruz kaldı.