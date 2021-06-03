Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Suriye meselesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de erken seçimin yapılması olasılığını değerlendiren Bogdanov, ülkenin anayasası konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Bogdanov, "Suriye'deki taraflar anlaşırsa ve çalışma sonuçları onaylanırsa yeni anayasa veya anayasadaki reformlar çerçevesinde seçimler yapılabilir. Seçimler, mevcut anayasanın öngördüğü gibi 7 yıl sonra değil, erken de yapılabilir. Ancak bunun için Suriyelilerin anlaşmaya varması gerekiyor." dedi.

Ayrıca, ay sonuna kadar Suriye meselesiyle ilgili Astana Formatı kapsamında toplantı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

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