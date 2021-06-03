Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Sivil Güvenlik Başkanlığı, dün, ülkenin farklı şehirlerinde polis, itfaiye, jandarma ve ambulans hattı gibi acil durum hatlarının çöktüğünü açıkladı. Söz konusu durumun bugün öğlene kadar devam ettiği aktarıldı. Hatların operastörü olan Orange firması, arızanın teknik bir problemden kaynaklandığını söyledi. Firma, sıkıntının giderildiğini aktarsa da İçişleri Bakanlığı, acil durumda aranması için her bölgeye özgü sabit hat numarası paylaştı.

OPERATÖR FİRMAYA SORUŞTURMA

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bu olay sonrası acı bir bilgi aktardı. Bakan Veran, kesinti sebebiyle acil yardıma muhtaç duyan 4 kişinin hatlara ulaşamadığı için ölmüş olabileceğini söyledi. Bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulurken konuyla ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında bu ölümlerin hatlarla ilgilisi olup olmadığı araştırılacak.

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