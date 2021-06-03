Son dakika haberi az önce geldi, Paris’e inen bir uçak bomba ihbarı sebebiyle aranıyor. Çad'ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris'e inen uçakta bomba olduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.
Fransa kriz birimi oluşturdu
Fransa İçişleri Bakanlığı, bomba ihbarı nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı. Açıklamada, uçağın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı'na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.
İhbarı kaptan yaptı iddiası
Öte yandan Fransız basını, bomba ihbarını uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir’e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını yazdı.
Asılsız bomba ihbarında bulununca yakalandı Kahramanmaraş’ta 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Asılsız bomba ihbarı yapan gence 380 bin Euro ceza! Brüksel Mahkemesi, asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gence 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası verdi.
Paris uçağında bomba alarmı!
Orta Afrika ülkesi Çad'dan Fransa'nın başkenti Paris'e gelen uçağa bomba ihbarı yapıldı, çok sayıda ekip arama yapıyor...
Son dakika haberi az önce geldi, Paris’e inen bir uçak bomba ihbarı sebebiyle aranıyor. Çad'ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris'e inen uçakta bomba olduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.
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