Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaya "özgürlükler ülkesi" reklamıyla tanıtımını yapan ABD'de skandal bir olay meydana geldi. Ülkede siyahi vatandaşlara yapılan ayrımcılıkların yanı sıra Müslüman insanları da terörist kisvesiyle anlamlandırmaya çalışan ırkçı ve saldırgan tavra bir yenisi daha eklendi. ABD’de doğup büyüyen Fatima Altakrouri, Florida’dan Dallas şehrine dönerken, uçuş görevlisinin başörtülü olduğu için kendisini biletinde numarası bulunan çıkış sırasındaki koltuğa oturtulmayarak terörist imasıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"BENİ BİR ÇEŞİT TERÖRİST GİBİ GÖSTERDİ"

Altakrouri, Florida’da yoğun bakımda bulunan annesini birlikte ziyaret ettiği başörtüsü kullanmayan kız kardeşi Muna Kowni’nin ise ilgili koltuk sırasına oturmasına izin verildiğini kaydetti.

Uçuş görevlisinin, kendisinin İngilizce bilmediği için acil bir durumda risk oluşturabileceğini savunduğunu kaydeden Altakrouri, “Olayı daha da korkunç yapan bu. Beni bir çeşit terörist gibi gösterdi.” ifadesini paylaştı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ İDDİALARI REDDETİ

Altakrouri, 3 saat süren yolculukta kız kardeşinden ayrı koltukta oturmak zorunda kaldığını ifade ederek inişte hava yolu şirketini ABD Ulaştırma Bakanlığına şikayet ettiğini aktardı.

Southwest'ten yapılan açıklamada ise ilgili yolcunun acil durumda belli görevleri yapıp yapamayacağını görevliye sözlü olarak beyan etmediği için koltuğunun değiştirildiği öne sürüldü.

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