Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede patlama olduğu bildirildi. Gelen son dakika haberine göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenildi.
4 ölü, 20 yaralı var
İlk bilanço geldi, patlama sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bağdat’ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad’ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.
Bağdat’taki hastane yangınında ölü sayısı 82'ye yükseldi Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği açıklandı.
Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığı ifade edildi.
Bağdat'ta tüp patladı, çok sayıda ölü ve yaralılar var
Irak’ın başkenti Bağdat’ta akşam saatlerinde meydana gelen tüp patlamasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede patlama olduğu bildirildi. Gelen son dakika haberine göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenildi.
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