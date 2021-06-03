Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin Meksika’ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı vereceğini bildirdi. Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuştuk. Meksika’ya 1 milyon doz Johnson & Johnson aşısı gönderme kararını bize bildirme nezaketini gösterdiler. Meksika halkı adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ettim” ifadelerini kullandı.
Biden kullanılmayan aşıları dağıtıyor
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın kullanılmayan Covid-19 aşılarının yüzde 75’ini BM destekli COVAX küresel aşı paylaşım programı aracılığıyla tahsis etmeyi planladığı ve bu plan dahilinde özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine odaklanılacağı belirtilmişti. Ayrıca bazı dozların da Kanada’ya gideceği duyurulmuştu. ABD hükümetinin bu program aracılığıyla bu ayın sonuna kadar 80 milyon doz Covid-19 aşısı paylaşmayı planladığı ifade edilmişti.
Aşı değil, Covid-19 kısırlığa sebep olabilir Koronavirüs aşısının kısırlığa sebep olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Tam tersine, Covid-19 enfeksiyonu sırasında oluşabilecek testis iltihabı sonrasında kısırlık meydana gelebilir" dedi.
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ABD'den Meksika'ya aşı desteği
Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.
Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin Meksika’ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı vereceğini bildirdi. Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuştuk. Meksika’ya 1 milyon doz Johnson & Johnson aşısı gönderme kararını bize bildirme nezaketini gösterdiler. Meksika halkı adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ettim” ifadelerini kullandı.
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