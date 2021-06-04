Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde koalisyon hükûmeti kurulması için anlaşmaya varılması, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu panikletti. Koltuğu sallanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, koalisyonu engellemek için müttefiklerini "acil" toplantıya çağırdı. Netanyahu'ya destek veren ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ile Birleşik Tevrat Partisinin önemli isimlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Yariv Levin de toplantıya katıldı. Toplantının amacının Lapid-Bennett liderliğinde bir koalisyon hükûmetinin kurulmasını önlemek için ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak olduğu öğrenildi.

NETANYAHU PES ETMEYECEK

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükûmetinin kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Meclis’te güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor. Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Meclis Başkanı Levin'in güvenoyu oturumunu geciktirmeyi amaçladığı dile getiriliyor. Lapid-Bennett koalisyonunda yer almayı kabul eden partiler ise bunun önüne geçmek ve güvenoyu oturumunun bir an önce yapılması amacıyla Levin'in yerine yeni bir Meclis Başkanı seçilmesi için dilekçe verdi.

"BİRÇOK ARAP ÖLDÜRDÜM"

Siyasete 2005'te Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren İsrail'in milliyetçi dindar çizgideki müstakbel Başbakanı Naftali Bennett (49), Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett 2013 yılında "Birçok Arap öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli" ifadesinin sahibi. Bennett, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor.

İsrail’de ilk kez: Filistinlileri temsil eden bir parti hükümete katılacak İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partilerinin kurmakta anlaştığı hükümete katılacak.

1 VEKİL ENGELLEYEBİLİR

Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükûmeti için 61 milletvekiline ihtiyaç var ve sekiz partinin milletvekili sayısı 62. Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Gelecek Var Partisi ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıkladı. Bir milletvekili daha güven oyuna destek vermezse hükûmet kurulamayacak.

FİLİSTİNLİLER İLK KEZ HÜKÛMETTE

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra’am) lideri Mansur Abbas, koalisyon hükûmetine katılmak için imza attı. Hükûmetin güvenoyu alması durumunda, Filistinliler ilk defa hükûmette yer alacak.

İsrail’de ilk kez: Filistinlileri temsil eden bir parti hükümete katılacak İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partilerinin kurmakta anlaştığı hükümete katılacak.

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 60 yaşındaki Isaac Herzog, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.