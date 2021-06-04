Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 132 bin 364 vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 28 milyon 574 bin 350'ye çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 713 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 340 bin 702'ye ulaştı.

İYİLEŞME ORANI YÜZDE 92,8

Pozitif test oranının yüzde 6,8, iyileşme oranının ise yüzde 92,8 olduğu ülkede halen 1 milyon 713 bin 413 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Pozitif test oranının yüzde 6,38 olduğu ülkede halen 1 milyon 635 bin 993 hastanın tedavisi sürüyor.

224 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 224 milyon 109 bin 448 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Hindistan'da koronadan ölenlerin cesetleri nehre atılıyor Hindistan'da korona salgını nedeni ile ölenlerin cesetleri nehre atılıyor

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

Kara mantar kabusu büyüyor! Hindistan'da ortaya çıkan, sonrasında Mısır ve Irak'ta görülen kara mantar hastalığı Latin Amerika bölgesine de sıçradı. Meksika'da Covid-19 atlatan bir kişinin kara mantar hastalığına yakalandığını açıklayan yetkililer, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini belirtti.