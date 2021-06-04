Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayın patladı, 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başavcılığından yapılan açıklamada, patlamada, olayın yaşandığı Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli bir şahsın da hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybeden gazeteciler İbrahimov ve Abişov, Ermenistan güçlerinin bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelerde gerçekleştirilen yıkımı görüntülemek ve kayda geçmek için görevlendirilmişti.

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