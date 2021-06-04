Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile ilgili Hükümet Komisyonunun yeni kararına göre, ülkede dış hat uçuşlarında Türkiye ve Özbekistan'a uçak sefer sayıları artacak.

7 Haziran'dan itibaren hava yolu şirketleri, Kazakistan'dan Antalya'ya haftada 8 sefer düzenleyecek.

Bunun yanı sıra Özbekistan'ın Namangan, Nukus ve Semerkand şehirlerine de düzenli seferler açılacak.

BAKAN ATAMKULOV SİNYAL VERMİŞTİ

Başkent Nur Sultan'da basın toplantısı düzenleyen Atamkulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın gelmesiyle çok sayıda Kazak vatandaşının tatile Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Atamkulov, "Bu durumu dikkate alarak ülkemizin Kovid-19 ile ilgili Hükümet Komisyonu ve Türk yetkili makamları ile yakın tarihte Antalya'ya uçak seferinin artırılması konusunda müzakere içindeyiz. Vatandaşlarımızın haziran ayı içinde Antalya'ya gidebilmeleri için bir hafta içinde gerekli kararı alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Kovid-19’a karşı yerli aşıyı kullanmaya başladı Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak (QazKovid-in) ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.

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