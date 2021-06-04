Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı aktör Tom Cruise’un, Görevimiz Tehlike 7 filmi için gece kulübünde birlikte rol aldığı dört kadın dansçının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Film ekibindeki 10 kişide daha virüs görülmesi üzerine Cruise, kendisini salı gününden itibaren iki haftalık karantinaya aldı.

CRUISE İLE BİRLİKTE TÜM EKİP KARANTİNADA

Amerikalı aktörün yanı sıra 60 kişilik tüm ekip de karantinada. Çekimler daha önce de enfeksiyon sebebiyle birkaç kere durmuştu.

Çekimler, İngiltere’nin Surrey şehrindeki Longcross Stüdyolarında yapılıyor. Filmin Mayıs 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

NASA'dan Tom Cruise açıklaması Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Tom Cruise’un uzayda film çekebilmesi için tüm imkanlarını sunacağını açıkladı.

Görevimiz Tehlike 7 geliyor! Hollywood efsanesi Tom Cruise (58) ile aktris Hayley Atwell, İtalya’nın Roma şehrinde Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimlerinde kameralara yakalandı.