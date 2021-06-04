Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda kullanımının onaylandığı açıklandı.

FAYDALARI, RİSKLERİNDEN DAHA FAZLA

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) aşının çocuklarda kullanımının 'güvenli ve etkili' olduğunu söyleyerek aşının kullanımını onayladı. MHRA, ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde aşının incelendiğini ve aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını ifade etti.

2000 ÇOCUK ÜZERİNDE DENENDİ

Çalışmalar kapsamında aşının her iki dozunu da alan yaklaşık 2000 çocukta hiçbir Covid-19 vakası olmadığı belirtildi. Aşı komitesi bir sonraki aşamada daha küçük yaştaki çocukların aşı olup olmayacağını inceleyecek.

İngiltere'de daha önce Pfizer aşısının 16 yaş ve üzeri çocuklarda kullanımı onaylanmıştı.

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