Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da doğum ve evlilik sayısında düşüş yaşanıyor. Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede geçen yıl 840 bin 832 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi. Ülkede 2020 yılında yapılan evlilik sayısında ise önceki yıla göre yüzde 12,2 azalma yaşandığı kaydedildi.

2021'DE 700 BİNİN ALTINA DÜŞEBİLİR

Yeni doğan sayısı, ülkede nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1889'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Uzmanlar, Koronavirüs salgının da etkisiyle 2021'de azalmanın çok daha fazla olacağını, yeni doğan sayısının yıl sonunda 700 binin altına ineceğini öngörüyor.

EVLİLİK SAYISI 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN DÜŞÜK DÜZEYDE

Ülkede 2020 yılında 525 bin 490 yeni evlilik yapıldığı kaydedildi. Önceki yıla göre yüzde 12,2 azalan evlilik sayısı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ÇİN'DE 3'ÜNCÜ ÇOCUK İZNİ VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çin'de katı şekilde uygulanan çocuk sınırlamasında esnekliğe gidilmiş, 3'üncü çocuğa izin çıkmıştı. Bu kararın alınmasındaki temel neden ise ülkede nüfus artış hızının 1960'lardan bu yana en düşük seviyeyi görmüş olması idi.

Çin'de tek çocuk sınırlaması, nüfus artışını yavaşlatmak için 1979'da getirilmiş, iki çocuk izni ise 2016 yılında çıkmıştı.

Çin'de ailelere 'üç çocuk' izni Çin, nüfus politikasını, vatandaşların üç çocuk sahibi olabilmesine imkan sağlayacak şekilde değiştireceğini bildirdi.