Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Çin’de laboratuvardan sızdığını dünyada ilk bildirenlerden Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, bu virüsün biyolojik silah olduğunu ifade etti.

DR. FAUCI SIZINTIYI BİLİYORDU

Yan, ABD'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve diğer bilim adamlarını da sızıntıyı bilmek ama üzerini örtmekle itham etti.

Newsmax haber sitesine mülakat veren Dr. Li-Meng Yan, Fauci'nin Buzzfeed ve Washington Post’ta yayımlanan, 1 Ocak-1 Haziran arasındaki binlerce emailinin, onun salgından önce Vuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki çalışmalar konusunda bilgisinin olduğunu gösterdiğini söyledi. Emailler, virüs uzmanlarının Covid-19’un laboratuvarda üretildiği konusunda Fauci’yi uyardıklarını ama Fauci’nin bu uyarılara kulak asmadığını gösteriyor.

Yan, “Bu insanlar neler olup bittiğini biliyorlardı. Ama Çin Komünist Partisi’yle kendi menfaatleri adına bunu gizlemeyi tercih ettiler” dedi. Yan'ın daha önceki çalışmaları, zamanında diğer önde gelen bilim adamları tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve “derinden kusurlu” bulunmuştu. Fauci, son iki gündeki açıklamalarında her şeye rağmen virüsün yarasa veya pangolinlerden insanlara bulaştığını savundu.

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