Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin bir numaralı halk sağlığı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin Bilgilenme Özgürlüğü Yasası'na başvurularak elde edilen e-postaları medyada yayımlanmış, Çin’in Vuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki çalışmalarından haberdar olduğu ama bunu ört bas ettiği ortaya çıkmıştı.

'TAVSİYELERİNE UYMAYARAK YÜZ BİNLERCE HAYAT KURTARDIM'

İfşaat, görevi süresince defalarca Fauci ile tartışma yaşayan eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ı memnun etti.

Görevi süresince koronavirüsten hep “Çin virüsü” diye bahseden Trump, yayımladığı mesajda, bilimsel danışmanlığını yapan Fauci’nin tavsiyelerine uymayarak yüz binlerce hayat kurtardığını ifade etti.

ÇİN, ABD VE DÜNYAYA 10 TRİLYON DOLAR ÖDEMELİ

Trump, mesajında “Şimdi herkes, hatta düşman bile ‘Başkan Trump Çin virüsünün Vuhan’daki laboratuvardan geldiğini söylerken haklıydı’ demeye başladı” dedi. Dr. Fauci ile Çin arasındaki yazışmaların kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar önemli olduğunu belirten Trump, “Çin, sebep olduğu ölümler ve tahribat dolayısıyla Amerika ve dünyaya 10 trilyon dolar ödemeli” çağrısında bulundu.

Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Dr. Anthony Fauci'den aşı çalışmalarında 'acele etmeyin' uyarısı ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarında acele edilmemesi önerisinde bulunarak aşının güvenli ve etkili olması konusunda uyardı.