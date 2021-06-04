Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilerek muhalif gazeteci Roman Protasevich'in kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından AB semaları Belarus uçaklarına kapanıyor. AB Bakanlar Konseyi tarafından şu saatlerde kabul edilmesi beklenen plana göre, Belarus'a ait havayollarına bağlı uçakların AB üyesi ülkelerin havalimanlarına iniş yapması ve AB hava sahasını kullanması yasaklanacak. Bu gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi beklenen yasak kapsamında AB üyesi ülkelerin havayolu firmalarının da Belarus üzerinden uçamayacak.

BARSELONA UÇAĞI MİNSK'E GERİ DÖNMÜŞTÜ

23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının Minsk havaalanına zorla indirilerek Belaruslu gazeteci Roman Protasievich'in kız arkadaşıyla birlikte tutuklanmasının ardından aralarında Wizzair, AirBaltic, LOT'un da bulunduğu bazı havayolu şirketleri uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları da 24 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri zirvede AB havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmış, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini yasaklama kararı almıştı.

BELAVİA UÇUŞLARI 30 EKİM'E KADAR ASKIYA ALINMIŞTI

Söz konusu zirvenin hemen ardından Fransa, Minsk-Barselona seferi için havalanan Belavia uçağına hava sahasını kapatmış, uçak Minsk'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Fransa'nın ardından Polonya, Litvanya, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler de Belarus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. Bu gelişmenin ardından Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia 30 Ekim 2021 tarihine kadar aralarında Amsterdam, Roma, Berlin, Brüksel, Viyana'nın da bulunduğu 12 Avrupa kentine uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Putin'den, Belarus'a 'uçak krizi' desteği Belarus'un, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkelerince tepki almasına karşın Putin'den destek açıklaması geldi.

Belarus, yolcu uçağını durdurup muhalif gazeteciyi gözaltına aldı Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağından Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilerek, gözaltına alındı.